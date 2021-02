Juventus, Pirlo: la gestione di Chiellini e il nuovo tema difensivo

Quale sarà il ruolo di Chiellini nella seconda parte di stagione? Come lo utilizzerà Pirlo? Doppia soluzione e possibile ritorno al passato

Giorgio Chiellini è tornato, sorride Pirlo e sorridono i tifosi della Juventus. Il capitano bianconero è pronto a trascinare i proprio compagni verso la rimonta scudetto e la fase calda della Champions League. Come lo utilizzerà Pirlo?

Massima attenzione alla doppia soluzione difensiva: Chiellini potrebbe agire al fianco di Bonucci o Chiellini una difesa a quattro, o potrebbe occupare il ruolo di centrale sinistro in caso di difesa a tre. Quest’ultima soluzione, però, potrebbe essere messa in atto solamente a gara in corso.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Chiellini, il ritorno al passato e il nuovo tema difensivo della Juventus

Chiellini centrale difensivo nella linea a tre, o terzino sinistro in caso di conferma della difesa a quattro. Queste le due possibile scelte di Pirlo, ma attenzione anche al possibile ritorno al passato in posizione di terzino sinistro, ma chiaramente senza compiti offensivi.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, l’intenzione della Juventus con Alvaro Morata

Terzino sinistro di posizione, lasciando spazio alla fase offensiva di Chiesa. Non è escluso che questa strategia venga messa in atto soprattutto in Champions League nelle parti finali delle gare in cui ci sarà da difendere il risultato. Chiellini potrebbe cambiare la linea difensiva della Juventus: ora bisognerà valutare le mosse di Pirlo.