PROBABILI FORMAZIONI 15 GIORNATA- Tutto pronto per il calcio d’inizio della 15^ giornata di Serie A. Inter-Roma scenderanno in campo domani sera alle ore 20:45. Nerazzurri a caccia di conferme per il primato in classifica, Roma chiamata alla prova del nove per confermare l’ottimo inizio di stagione.

Occhio anche all’altra super sfida tra Lazio-Juventus, con biancocelesti in perfetto stato di forma e Juventus chiamata a tenere il passo dell’Inter. Spazio anche al match tra Sassuolo-Cagliari e Atalanta-Verona, con nerazzurri pronti a confermarsi protagonisti, ma con un occhio vigile alla prossima sfida di Champions League.

Probabili formazioni 15 giornata Serie A 2019/2020

Inter-Roma

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Vecino, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko.

Atalanta-Verona

Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Djimsiti, Toloi, Palomino, Gosens, Pasalic, De Roon, Castagne, Malinovskyi; Barrow, Ilicic.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Bocchetti, Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine.

Udinese-Napoli

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Madragora, Walace, De Paul, Samir; Nestorovski, Okaka.

Napoli (4-3-3): Ospina; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Fabian, Zielinski, Elmas; Lozano, Llorente, Insigne.

Lazio-Juventus

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa; Immobile.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo.

Lecce-Genoa

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Riccardi, Calderoni; Petriccione, Tahctsidis, Tabanelli; Shakhov; La Mantia, Farias.



Genoa (4-3-2-1): Radu; Ankersen, Romero, Biraschi, Pajac; Schone, Cassata,Sturaro; Agudelo, Pandev; Favilli.

SPAL-Brescia

SPAL (3-5-1-1): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Cionek, Kurtic, Valdifiori, Murgia, Reca; Valoti; Petagna.

Brescia (3-5-2): Joronen; Mangraviti, Cistana, Chancellor; Sabelli, Ndoj, Tonali, Romulo, Martella; Balotelli, Torregrossa.

Sassuolo-Cagliari

Sassuolo (4-2-3-1): Turati; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Djuricic, Traorè, Boga; Caputo.

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Cigarini, Rog, Nandez; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

Torino-Fiorentina

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Baselli, Ansaldi; Berenguer, Verdi.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Vlahovic.

Sampdoria-Parma

Sampdoria (4-4-2): Audero; Murru, Colley, Ferrari, Thorsby; Jankto, Ekdal, Vieira; Ramirez; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Barillà, Brugman, Hernani; Kulusevski, Kucka, Gervinho. All. D’Aversa

Bologna-Milan

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Krejčí; Dzemaili, Poli; Orsolini, Svamberg, Sansone, Palacio. All. Mihajlovic

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer, Çalhanoglu; Suso, Piatek, Bonaventura. All. Pioli