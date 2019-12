Inter-Roma, probabili formazioni: Dzeko dal 1′, Conte conferma Lautaro-Lukaku

INTER ROMA PROBABILI FORMAZIONI- Si parte, via alla 15^ giornata di Serie A. Inter e Roma si preparano alla super sfida di questa sera con nerazzurri chiamati a difendere il primato in classifica e a caccia di importanti conferme anche in vista della sfida di Champions League contro il Barcellona, match decisivo in chiave qualificazione. Conte si affiderà al solito 3-5-2, con Godin in difesa e con Candreva sulla destra. A centrocampo out Sensi e Barella, spazio per Gagliardini e Vecino. In attacco confermati Lukaku e Lautaro.

Roma sugli scudi e pronta a confermare l’ottimo stato di forma. In difesa confermato Spinazzola sulla fascia destra, mentre Mancini e Smalling agiranno al centro della difesa con Kolarov a sinistra. A centrocampo spazio per Veretout, mentre in attacco Mkhitaryan sembrerebbe esser in vantaggio su Perotti per il ruolo di esterno sinistro. Dzeko ci sarà: l’attaccante ha smaltito l’attacco febbrile e sarà regolarmente in campo.

Leggi anche: Probabili formazioni 15^ giornata: Dybala dal 1′, Dzeko in dubbio

Inter Roma probabili formazioni: le mosse di Conte e Fonseca

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Vecino, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko.