Rennes-Lazio, probabili formazioni: Inzaghi a caccia dell’impresa, Immobile dal 1′

RENNES LAZIO PROBABILI FORMAZIONI- Servirà un autentico miracolo per permettere alla Lazio di accedere ai prossimi sedicesimi di finale di Europa League. Inzaghi si affiderà ai suoi fedelissimi confermando totalmente il 3-5-2. Poche novità in difesa, con Acerbi in campo dal 1′. Basto e Vavro completeranno la line difensiva.

Sugli esterni spazio per Lazzari e Jony, mentre Cataldi e Luis Alberto e Parolo agiranno in mezzo al campo. Poche novità in attacco: dentro Caicedo dal 1′, al suo fianco spazio per Immobile. Solo panchina per Correa.

Rennes Lazio probabili formazioni

RENNES (4-4-2): Salin; Boey, Gnagnon, Nyamsi, Doumbia; Lea Siliki, Grenier, Tait, Da Cunha; Siebatcheu, Gboho. A disp.: Mendy, Traoré, Da Silva, Morel, Bourigeaud, Camavinga, Niang. All.: Stephan.

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. A disp.: Guerrieri, Luiz Felipe, Falbo, Berisha, Lulic, Adekanye, Correa. All.: Inzaghi.