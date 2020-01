PAGELLE 18 GIORNATA- Tutto pronto per il 18° turno di Serie A. Aprirà le danze la sfida tra Brescia-Lazio, con padroni di casa chiamati a ribaltare l’ultimo periodo negativo e con i biancocelesti pronti a confermarsi ai vertici della classifica.

Spazio anche alla super sfida del San Paolo tra Napoli-Inter, con gli uomini di Gattuso obbligati alla vittoria per tenere vive le speranze Champions League. Nerazzurri pronti a confermare il primato in classifica. Lunedì pomeriggio sarà la volta di Juventus-Cagliari, con isolani pronti a sgambettare i bianconeri.

Pagelle 18 giornata Serie A: voti, Highlights e tabellini dei match

Brescia-Lazio

Brescia (4-4-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chandellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Torregrossa, Balotelli.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Parolo, Lulic; Correa, Immobile.

SPAL-Verona

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Cionek, Valoti, Missiroli, Kurtic, Strefezza; Paloschi, Petagna.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Pessina, Miguel Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine.

Genoa-Sassuolo

Genoa (4-3-3): Radu; Ghiglione, Romero, Criscito, Pajac; Sturaro, Schone, Cassata; Agudelo, Pinamonti, Pandev.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakoupoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Roma-Torino

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; Aina, Lukic, Rincon, Laxalt; Verdi, Berenguer; Belotti

Bologna-Fiorentina

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.

Atalanta-Parma

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Muriel.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Kucka, Hernani, Barillà; Sprocati, Kulusevski, Gervinho.

Juventus-Cagliari

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala; Cristiano Ronaldo, Higuain.

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Faragò, Cacciatore, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

Milan-Sampdoria

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Depaoli, Colley, Murillo, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella

Lecce-Udinese

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Dell’Orco; Majer, Petriccione, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna

Napoli-Inter

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku.