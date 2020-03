Materazzi esce allo scoperto: “Ecco dissi veramente a Zidane”

Marco Materazzi, intervenuto in diretta instagram con Fabio Cannavaro, ha colto l’occasione per raccontare qualche aneddoto sulla sua carriera e sulla note magica di Berlino, terminata con la conquista della Coppa del Mondo, ma anche con famosa testata ricevuta da Zinedine Zidane.

L’ex difensore dell’Inter ha svelato: “È andata così, io gli ho detto: ‘Non voglio la tua maglia, preferisco la p*****a di tua sorella. Non pensavo mai potesse arrivare a tutto questo, la mia fortuna è che non me ne sono reso conto, altrimenti conoscendomi avrei reagito e sarei stato espulso anche io”.

Leggi anche: Juventus, clamoroso “Diario Gol”: “Dybala dice sì al Real Madrid”. Super ingaggio!

Materazzi vs Zidane, ma non solo: il difensore racconta anche Ronaldo il Fenomeno

Materazzi ha poi aggiunto: “Se poi più avanti mi sono rivisto con Zidane? No, no. Mezza volta per sbaglio, ma non è un problema. Anzi, io gli faccio solo i complimenti per quello che ha fatto poi da allenatore. In un ipotetico Italia-Francia Legends io non gioco, al massimo faccio l’allenatore, altrimenti poi vola il sangue!”

Su Ronaldo il Fenomeno: “Oggi la velocità è clamorosa, rispetto al passato. Io penso che l’unico che potrebbe giocare oggi è Ronaldo il Fenomeno. Nessun altro, troppo lenti rispetto a quelli di ora”