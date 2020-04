Inter, clamoroso: Lautaro Martinez per Griezmann? Milan forte su Milik. Juve: Tonali, ma non solo…

SCAMBIO LAUTARO GRIEZMANN- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, Inter e Barcellona potrebbero lavorare attentamente sulla possibile operazione che porterebbe Laurato Martinez al Barcellona e Griezmann in nerazzurro.

Dinamica surreale? No, il Barcellona potrebbe affondare il tiro sull’attaccante argentino e potrebbe decidere di sacrificare l’attaccante francese, non totalmente in linea con il contesto tattico blaugrana. Occhio anche al possibile capitolo Vidal, altra pedina di scambio che continua a far gola ai nerazzurri. La sensazione è che se ne parlerà ancora a lungo.

Scambio Laurato Griezmann, ma non solo: il Milan piomba su Milik

Se l’Inter sarebbe pronta a spingere il piede sull’acceleratore su Griezmann, il Milan dovrà valutare attentamente il prossimo futuro di Ibrahimovic, prima di ripiegare con forte convinzione su Milik, oggetto del desiderio del mercato rossonero.

L’attaccante del Napoli, in uscita dal club azzurro, potrebbe rappresentare la pedina ideale per il nuovo Milan della prossima stagione. Come detto, tutto dipenderà dal possibile rinnovo di Ibrahimovic.

Infine, occhio anche al calciomercato della Juventus, ormai pronto a fossilizzarsi sull’assalto a Tonali: 50 milioni il prezzo fatto dal Brescia, circa 40 milioni la possibile offerta che Paratici potrebbe presentare alle Rondinelle. I bianconeri proveranno l’affondo anche su Icardi e Ferran Torres. Sono attese novità già nel corso delle prossime settimane.