Roma, Zaniolo esce allo scoperto e svela il suo futuro: “Ecco cosa vorrei”

ZANIOLO ROMA- Nicolò Zaniolo, intervistato dai colleghi di “Sky Sport“, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul suo futuro e sui prossimi obiettivi: “Vedremo quello che succederà, anche se il mio intento è quello di rimanere a lungo a Roma, perché questa squadra mi ha dato tutto e sono innamorato di questa società”.

SU TOTTI: “Totti per me è l’idolo di Roma, il simbolo della città. Calciatori come lui o Daniele De Rossi sono difficili da eguagliare. Mi piacerebbe diventare una bandiera della Roma”

Leggi anche: Calciomercato, la Juventus ha scelto Milik: cifre e dettagli. Milan, rinnovo Ibrahimovic: le ultimissime

Zaniolo Roma, futuro ancora in giallorosso: le ultimissime

SULLA MAGLIA N.10: “In questo momento non devo pensare ad altro: il mio unico obiettivo adesso deve essere quello di rientrare in campo e far divertire i tifosi. Prendere la maglia numero 10? – ha concluso Nicolò -No, impossibile. Il mio numero è il 22 e sono felice con quello”.

Intanto il fantasista giallorosso lavora in maniera maniacale per recuperare dal brutto infortunio al ginocchio capitatogli nei mesi scorsi. Il giocatore sarà pronto per l’inizio della prossima stagione già a partire dal ritiro estivo.