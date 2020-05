Calciomercato, Inter: prende forma il sogno Pogba. Juve, doppio piano Tonali-Arthur

POGBA INTER- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, e come sottolineato dalla “Gazzetta dello Sport”, l’Inter starebbe valutando attentamente la possibilità di irrompere con forte decisione su Pogba, pupillo di Antonio Conte già dai tempo della Juventus.

Come sarà possibile per il club nerazzurro finanziare il clamoroso colpo a effetto? Pogba potrebbe essere acquistato con i soldi incassati dalle cessioni di Icardi e Perisic, entrambi in uscita dal club nerazzurro e pronti a essere sacrificati di fronte ad un’offerta totale da circa 100-120 milioni di euro. Compito arduo, anche se sul centravanti argentino resta forte l’interesse della Juventus e dello stesso PSG, pronto a riscattare l’attaccante ex Sampdoria.

Pogba Inter, la Juve osserva interessata: sarà rivoluzione a centrocampo

L’Inter proverà l’affondo sul centrocampista francese, ma attenzione anche ai piani della Juventus, la quale potrebbe puntare su Pogba offrendo al Manchester United una doppia contropartita, vedi Douglas Costa, Rabiot o Ramsey.

Detto questo, Paratici studierà nel dettaglio il piano rivoluzione della linea mediana bianconera. Il primo obiettivo risponde al nome di Tonali, centrocampista del Brescia, valutato circa 50 milioni di euro, e ideale per il prossimo 4-3-3 di Sarri a trazione offensiva. Occhio anche ad Arthur, altro obiettivo bianconero, il quale potrebbe vestire la maglia della Juventus in un ipotetico scambio alla pari con Pjanic. Il Barcellona potrebbe aprire concretamente alla pazza idea di scambio nel corso della prossima sessione di mercato estiva.