Coppa Italia| Juve-Milan, Dybala finto nove! Napoli-Inter, Mertens e Eriksen dal 1′: le probabili formazioni

NAPOLI INTER PROBABILI FORMAZIONI- Tutto pronto per il ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia. Si partirà con Juventus-Milan: dopo l’1-1 dell’andata, i rossoneri faranno visita ai bianconeri all’Allianz Stadium. Sarri potrebbe affidarsi al nuovo 4-3-3. In difesa possibile assenza per Chiellini, il quale partirà dalla panchina, al suo posto confermati De Ligt-Bonucci, con Cuadrado a destra e Alex Sandro a sinistra.

Qualche novità a centrocampo con Matuidi preferito a Rabiot e Bentancur in vantaggio su Pjanic per il ruolo di playmaker davanti alla difesa. Khedira potrebbe partire dal primo minuto in posizione di mezz’ala destra. Possibile panchina per Ramsey.

Juventus Milan probabili formazioni, Coppa Italia

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo.

Milan (4-3-2-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu, Paquetà; Rebic.

Napoli Inter probabili formazioni: Mertens ed Eriksen dal 1′

Pochi dubbi per Gattuso e Conte. Il Napoli si affiderà al solito 4-3-3. Koulibaly potrebbe far ritorno in campo dal 1′ e agirà al fianco di Maksmimovic. A centrocampo spazio per Demme. In attacco Mertens resta favorito su Milik per una maglia da titolare.

Conte si affiderà al solito 3-5-2. Fuori Godin, dentro Bastoni. Possibile impiego per Eriksen dal 1′, mentre in attacco confermato la coppia Lautaro-Lukaku.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Insigne, Callejon, Mertens.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Biraghi; Lukaku, Lautaro.