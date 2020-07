PAGELLE 30 GIORNATA SERIE A- Tutto pronto per il calcio d’inizio della 30^ giornata di Serie A. Aprirà le danze la sfida tra Juventus-Torino, match in programma sabato alle 17:15, esclusa la variazione d’orario per le 16:45. A seguire le sfide tra Sassuolo-Lecce e Lazio-Milan. Chiuderà la 30^ giornata il match tra Napoli-Roma, match in programma domenica alle 21:45.

Pagelle 30 giornata Serie A 2019/2020

Pagelle Juventus Torino 4-1

JUVENTUS (4-3-3): Buffon 6; Cuadrado 7, De Ligt 6.5, Bonucci 6, Danilo 6; Bentancur 6.5, Pjanic 6 (dal 4′ s.t. Matuidi 6), Rabiot 6; Bernardeschi 5 (dal 10′ s.t. Douglas Costa 6.5), Dybala 7,5 (dal 35′ s.t. Higuain s.v.), Ronaldo 7.

TORINO (3-4-3): Sirigu 6; Izzo 5.5, Lyanco 4.5, Bremer 5.5 (dal 39′ s.t. Djidji 5); De Silvestri 6 (dal 35′ s.t. Edera s.v.), Meité 6, Lukic 5.5, Ola Aina 5 (dal 39′ s.t. Ansaldi s.v.); Verdi 6.5 (dal 23′ s.t. Millico 6), Belotti 6, Berenguer 6.

Pagelle Sassuolo Lecce 4-2

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6; Muldur 7 (84′ Toljan SV), Marlon 5,5, Ferrari 6,5, Kyriakopoulos 6 (57′ Peluso 6); Bourabia 6, Locatelli 6,5; Berardi 7, Traorè 5,5 (46′ Djuricic 5,5), Boga 7 (84′ Magnanelli SV); Caputo 6,5. A disp: Pegolo, Aurelio, Magnani, Chiriches,, Ghion, Raspadori, Haraslin, Defrel. All. Roberto De Zerbi

LECCE (4-3-1-2): Gabriel 6; Donati 5,5, Lucioni 6, Paz 5, Calderoni 6, Petriccione 5,5 (67′ Mancosu 6,5), Tachtsidis 5,5, Barak 6, Shakhov 5,5 (67′ Falco 5,5), Babacar 6, Farias 5

Pagelle Lazio Milan 0-3

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha 5; Patric 5, Acerbi 5,5, Radu 5 (55′ Lukaku 6); Lazzari 6, Parolo 5,5, Leiva 5,5, Milinković-Savić 5 (66′ Anderson 5), Jony 5 (55′ Vavro 5,5); Luis Alberto 5,5; Correa 5 (63′ Cataldi 5,5). Allenatore: S. Inzaghi 5.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 6; Conti 6,5 (71′ Calabria 6), Kjaer 6, Romagnoli 6,5, Theo Hernández 6,5; Kessié 7 (85′ Biglia sv), Bennacer 6; Saelemaekers 6,5, Bonaventura 6,5 (71′ Krunic 6), Çalhanoglu 6,5 (37′ Paquetà 6); Ibrahimovic 6,5 (45′ Rebic 7).

Pagelle Inter Bologna 1-2

INTER (3-5-2) – Handanovic 6.5, D’Ambrosio 5, De Vrij 6, Bastoni 4.5; Candreva 6, Brozovic 5.5 (87′ Borja Valero s.v), Gagliardini 4 (87′ Vecino s.v), Young 6 (85′ Biraghi ng); Eriksen 5 (73′ Sanchez 4); Lautaro 5 (84′ Esposito s.v), Lukaku 6.5.

BOLOGNA (4-2-3-1) – Skorupski 7, Tomiyasu 5.5 (64′ Bani 6), Danilo 7, Deswil 5.5, Dijks 5; Dominguez 5, Schouten 6; Orsolini 6 (65′ Palacio 6.5), Soriano 5, Sansone 5.5 (64′ Juwara 7); Barrow 7 (86′ Svanberg s.v)

Pagelle Brescia Verona 2-0

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen 7; Sabelli 6, Martella 5.5 (67’Semprini), Papetti 7, Mateju 6; Bjarnason 6 (83’Zmrhal sv), Tonali 5.5 (81’Viviani sv), Dessena 6; Spalek 6; Torregrossa 6, Donnarumma 7

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri 5.5; Rrahmani 5.5, Kumbulla 5.5, Empereur 6 (72’Stepinski sv); Faraoni 6, Badu 5.5 (66’Lucas 6.5), Veloso 6, Lazovic 6; Borini sv (33′ Verre 5.5), Zaccagni 5.5 (66’Dimarco 5.5); Di Carmine 6 (72′ Pazzini sv)

Pagelle Cagliari Atalanta 0-1

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno 7; Walukiewicz 5.5, Pisacane 5 (75′ Klavan s.v.), Carboni 4.5; Ionita 5 (67′ Faragò 5.5), Nandez 5, Rog 6.5, Lykogiannis 5.5 (67′ Mattiello 6); Nainggolan 5 (67′ Birsa 6), Joao Pedro 5; Simeone 6.5 (75′ Ragatzu s.v.). A disposizione: Ciocci, Rafael; Boccia, Cigarini, Ladinetti, Gagliano, Paloschi. Allenatore: Zenga 6.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello 6; Sutalo 6 (83′ Toloi s.v.), Caldara 6.5, Palomino 6; Hateboer 6.5 (74′ Gosens s.v.), de Roon 6, Tameze 6.5, Castagne 6.5; Malinovskyi 7 (60′ Ilicic 5.5), Pasalic 6.5 (Gomez 6); Muriel 7 (60′ Zapata 5.5)

Pagelle Parma Fiorentina 1-2

PARMA (4-3-3): Sepe 6,5; Darmian 5,5, Iacoponi 6, Bruno Alves 6, Gagliolo 5 (74′ Pezzella 6); Kurtic 5,5, Kucka 6,5, Brugman 5,5 (74′ Grassi 6); Karamoh 5,5 (46′ Cornelius 6), Kulusevski 5 (82′ Siligardi SV), Gervinho 5 (85′ Sprocati SV). A disposizione: Colombi, Dermaku, Regini, Laurini, Barillà, Caprari, Scozzarella. Allenatore: Roberto D’Aversa

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano 6,5; Milenkovic 6, Pezzella 6, Igor 6; Venuti 7 (46′ Lirola 6), Duncan 6, Pulgar 7, Benassi 5,5 (45’+4 Castrovilli 6,5), Dalbert 5,5 (86′ Sottil 6); Ribery 6 (66′ Chiesa 6,5), Cutrone 5 (86′ Ceccherini SV).

Pagelle Sampdoria SPAL 3-0

SAMPDORIA: Audero 7; Bereszynski 6.5, Yoshida 6, Colley 6.5, Augello 6; Ramirez 6.5 (69′ Leris 6), Linetty 7.5 (89′ D’Amico), Bertolacci 6.5 (61′ La Gumina 6), Ekdal 6, Jankto 6.5 (69′ Depaoli 6); Gabbiadini 6.5 (61′ Askildsen 6).

SPAL: Letica 5; Cionek 5.5, Vicari 6 (61′ Salamon 6), Bonifazi 5.5, Sala 5; Missiroli 5, Murgia 6.5 (77′ Tunjov sv), Dabo 5.5 (46′ Valdifiori 6); Strefezza 6; Cerri 5 (69′ Castro 6), Floccari 6 (61′ Petagna 6).

Pagelle Udinese Genoa 2-2

UDINESE (3-5-2): Musso 6.5; Ekong 6.5, Nuytinck 6.5, Samir 6.5; Larsen 6 (58′ ter Avest 6), De Paul 7, Jajalo 5.5, Fofana 7 (82′ Walace sv), Sema 6.5 (68′ Zeegelaar 5.5); Nestorovski 5.5 (58′ Okaka 5.5), Lasagna 7.5 (82′ Teodorczyk 5.5). Allenatore: Gotti 6.5.

GENOA (3-5-2): Perin 5.5; Romero 5.5 (46′ Soumaoro 6), Goldaniga 5.5, Masiello 6; Biraschi 6.5, Lerager 5.5, Behrami 5 (46′ Pinamonti 6), Cassata 6 (82′ Destro sv), Sturaro 6; Iago Falque 5.5 (59′ Pandev 6), Sanabria 5 (77′ Favilli 5.5). Allenatore: Nicola 7.

Pagelle Napoli Roma 2-1

NAPOLI: Meret 6; Di Lorenzo 5,5, Manolas 6 (63′ Maksimovic 6), Koulibaly 6,5, Mario Rui 6,5; Fabian 6,5 (85′ Elmas s.v.), Demme 6 (69′ Lobotka 6), Zielinski 6,5; Callejon 7,5 (69′ Lozano 6), Milik 6 (63′ Mertens 6,5), Insigne 7,5.

ROMA: Pau Lopez 7,5; Ibanez 6, Mancini 5,5, Smalling 6 (30′ Fazio 5,5); Zappacosta 6, Pellegrini 6 (75′ Cristante 5,5), Veretout 6, Spinazzola 6,5; Mkhitaryan 7, Kluivert 5 (65′ Zaniolo 6); Dzeko 5,5.