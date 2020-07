Inter-Torino, probabili formazioni: Conte senza Lukaku, Lautaro-Sanchez dal 1. Longo conferma Verdi

INTER TORINO PROBABILI FORMAZIONI- L’Inter si prepara a ospitare il Torino dopo il deludente pareggio per 2-2 contro il Verona nel match della 31^ giornata di campionato. Nerazzurri in campo con il solito 3-5-2, adattato a un 3-4-1-2 con Eriksen trequartista. In difesa Bastoni resta in vantaggio su Godin, mentre Gagliardini sarà confermato in mezzo al campo al posto dell’infortunato Barella. Sulla sinistra spazio per Biraghi con Candreva a destra. Come confermato da Conte, Lukaku non sarà della partita: spazio al tandem offensivo Sanchez-Lautaro Martinez. Resta da capire se l’attaccante belga potrà accomodarsi almeno in panchina.

3-4-1-2 anche per il Torino. Nessuna novità in difesa, confermato il terzetto composto da Izzo-Nkoulou-Lyanco. A centrocampo spazio per Ansaldi sulla sinistra, mentre De Silvestri agirà sulla destra. In attacco spazio per la coppia Verdi-Belotti con Zaza squalificato.

Inter Torino probabili formazioni 32^ giornata: fuori Lukaku, Longo conferma Verdi

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Lautaro, Sanchez. All. Conte

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkolou, Lyanco; De Silvestri, Rincon, Meitè, Ansaldi; Berenguer, Verdi, Belotti. All. Longo