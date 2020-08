Inter, lo sfogo di Conte preannuncia l’addio? Marotta ha già scelto Allegri

ALLEGRI INTER- Uno sfogo senza mezze misure e senza alcun tipo di controllo. Antonio Conte, al termine della sfida contro l’Atalanta ha colto l’occasione per puntare l’indice contro la società nerazzurra, rea di essere stata poco presente per difendere tecnico e calciatori al momento opportuno. Conte ha lanciato un chiaro messaggio al club nerazzurro e l’ho fatto in modo stizzito e senza troppi giri di parole. Ore bisognerà capire se le due parti vorranno proseguire insieme o si andrà incontro a un divorzio lampo dopo una sola stagione.

Conte valuterà il da farsi dopo la conclusione dell’Europa League. Stesso discorso da parte della società nerazzurra, infastidita dalle esternazioni del proprio tecnico. Sono attese novità nel corso dei prossimi giorni.

Leggi anche: Cagliari, UFFICIALE: Di Francesco è il nuovo allenatore

Allegri Inter, matrimonio possibile: gli ottimi rapporti con Marotta aprono al nuovo scenario

Come rivelato da “Sportmediaset“, qualora l’Inter e Conte decidessero di interrompere il loro rapporto in maniera anticipata, il club nerazzurro avrebbe già individuato in Allegri il sostituto ideale dell’attuale tecnico bianconero. Stesso ipotetico avvicendamento già concretizzato alla Juventus, con Marotta grande estimatore dell’ex tecnico di Milan e Cagliari, attualmente fermo ai box. Su Allegri resta forte anche l’interesse del PSG.