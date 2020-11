Roma, Totti rassicura i suoi fan: “Covid, un colpo al cuore ma…”

Totti, niente Covid. Ex capitano Roma: “Giorni difficili, precauzioni e giuste indicazioni per sconfiggerlo”

Quindici giorni duri per la bandiera della Roma Francesco Totti ma ora del Covid non vi è più traccia. Il tremendo virus, che poco più di un mese fa gli ha strappato il papà Enzo, ha abbandonato il suo fisico.

L’ex capitano giallorosso ha rassicurato i suoi fan, in agitazione dopo la notizia della sua positività, con un post che ha condiviso sui suoi profili social. Il campione romano ha fatto emergere qualche particolare in più sulla sua battaglia.

Una battaglia non semplicissima, come ha rivelato: “La diagnosi – ha detto affidando il suo messaggio a Instagram – è stata un colpo al cuore: polmonite bilaterale per infezione da Sars Cov 2!”.

E ancora: “Vista la tempestività della diagnosi sono riuscito a curarmi da casa, 15 lunghi giorni ma adesso che tutto è passato voglio ringraziare coloro che mi sono stati più vicini e quindi un grazie speciale al prof. Alberto Zangrillo alla prof. Monica Rocco e Silvia Angeletti”.

Il campione ex Roma Totti consiglia come dare un calcio al Covid (GettyImages)

Il consiglio di Francesco Totti: così ho battuto il Covid

Il periodo non semplice per l’ex capitano della Roma Francesco Totti, che ha intrapreso una nuova carriera professionale, è finito. Il campione ha chiuso il suo messaggio con un appello rivolto a sensibilizzare tutti: “Il Covid si può battere con le giuste precauzioni e indicazioni”. Così come ha fatto lui.

Un grosso sospiro di sollievo per i suoi numerosi tifosi sparsi in giro per l’Italia e il resto del Mondo. Il numero 10 per eccellenza del calcio italiano può quindi dedicarsi a tempo pieno alla sua agenzia di scouting, la CT10 Management.

