Diletta Leotta fa girare la testa a tutti vestendosi da uomo

Diletta Leotta si mostra sui social e sconvolge i followers, stavolta decide di vestirsi da uomo e ipnotizza tutti.

Mentre siamo in tempi di lockdown, costretti a restare nelle nostre case, la scelta per quanto riguarda l’abbigliamento è ovviamente molto scarna.

In molti decidono di sposare la tesi del pigiama “ad ogni ora”, vestendo per tutto il giorno una tenuta comoda e senza pretese di uscita dalle mura casalinghe.

Restare in casa, dedicandosi allo smart working, è una delle prerogative di tanti in questi mesi di “reclusione forzata” a causa del Coronavirus.

E cosi anche per la giornalista Diletta Leotta l’outfit casalingo risulta una scelta vincente, comodità al servizio della produttività.

La bella catanese negli scorsi giorni si è mostrata spesso tra le pareti di casa sua, intenta a lavorare e soprattutto in attesa della Serie A dopo la sosta per le nazionali.

L’outfit che non ti aspetti

Il pigiama, come detto, è la nuova frontiera del lavoro agile. Ma stavolta, per quanto riguarda la Leotta, la scelta dell’abbigliamento risulta alquanto particolare.

Restare in casa ma non solo, per la conduttrice 29enne: nell’ultimo video pubblicato su Instagram, Diletta ha ben pensato di mostrarsi in pigiama ma in maniera poco convenzionale.

Ed ecco che la Leotta si mostra con un pigiama da uomo: sorriso smagliante per la nuova campagna pubblicitaria di “Intimissimi Uomo”, che stavolta ha sfruttato le curve della Leotta per l’advertising.

Una scelta che ha mandato in tilt, ovviamente, i tantissimi fan incantati dalla Leotta, esplosiva nonostante l’abbigliamento tutt’altro che femminile.

Un’abilità, quella di Diletta, nel saper ammaliare i proprio followers pur indossando capi maschili, attraendo cosi centinaia di commenti da parte degli utenti ipnotizzati.

Per la Leotta, nei prossimi giorni, è previsto tra le altre cose anche il ritorno in campo: la Serie A sta per ripartire, e anche la giornalista seguirà il campionato nostrano come inviata per Dazn

