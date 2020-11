DIRETTA Inter-Torino: segui la cronaca della partita LIVE

Situazione delicata in casa Torino, mentre l’Inter di Conte proverà a tenere il passo delle prime della classe.

In casa Torino si può dire si scoppiato un vero e proprio focolaio: quattro casi di Codiv-19, oltre al tecnico Giampaolo, per una situazione molto delicata che ovviamente non tiene tranquilli i giocatori. Dall'altra parte l'Inter di Conte che deve tenere il passo delle prime della classe, senza perdere di vista l'obiettivo.

