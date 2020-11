Zidane sbatte sul Villarreal: Real Madrid in emergenza contro l’Inter

Real Madrid in emergenza, pari con il Villarreal. Il gol di Mariano non basta a far felice Zidane prima dell’Inter

In piena emergenza, il Real Madrid di Zidane – prossimo avversario dell’Inter – ha impattato allo stadio della “Ceramica”. La sfida contro il sottomarino “amarillo” si è incanalato subito sui binari giusti perché Mariano ha anticipato di testa il suo diretto avversario sul cross di Carvajal ma poi i madrileni hanno fatto poco per restare davanti.

I Blancos hanno sofferto parecchio nel secondo tempo. La squadra di Emery ha sprecato il pareggio con Moreno e Parejo e costretto il Real sulla difensiva fino al calcio di rigore trasformato da Gerard Moreno. Per Zidane non il miglior viatico in vista dell’Inter.

Il tecnico nel confronto esterno contro la squadra di Emery ha schierato Nacho, 2 volte titolare in questa Liga prima di oggi, al fianco di Varane. Centrocampo composto da Modric e Kroos mentre in attacco si è visto Eden Hazard, impiegato nel terzetto con Odegaard e Vinicius alle spalle del riferimento Mariano, tornato titolare dopo un anno 6 mesi e 16 giorni.

Real, con l’Inter l’emergenza non darà una tregua a Zidane

Il Real Madrid ha dovuto fare a meno di sette pedine con il Villarreal, l’emergenza di Zidane perdurerà pure contro l’Inter. Sergio Ramos venerdì a Valdebebas ha svolto lavoro in palestra e sta spingendo per esserci nel match di mercoledì sera.

Restano dei dubbi riguardo alla presenza di Militao e Varane. Contro l’Inter dovrebbe però esserci Benzema, che Zidane ha preferito non rischiare questo pomeriggio. Chi invece non ci sarà certamente è Jovic, messo ko dal Covid. Out anche Valverde e Odriozola.

