Inter, super offerta per Lukaku: Marotta fa muro ma fissa un prezzo

Romelu Lukaku è il trascinatore dell’Inter che ritrova oggi contro il Torino dal primo minuto, dopo lo spezzone contro l’Atalanta e gli impegni con il Belgio.

Il centravanti nerazzurro accumula sempre di più estimatori in giro per l’Europa, del resto Antonio Conte ha più volte raccontato la fatica profusa per riuscire ad acquistarlo.

Il Telegraph racconta un retroscena interessante sul mercato relativo all’ultima campagna acquisti estiva: l’Inter ha detto no all’assalto del Manchester City

Marotta fa il prezzo a tre cifre per Lukaku

I Citizens hanno sognato di fare uno scherzo ai tifosi dell’United portando all’Etihad Stadium un bomber che ha fatto le fortune soprattutto dei Red Devils nelle sue stagioni in Premier League.

Il Manchester City ha offerto 70 milioni di sterline (che al cambio sarebbero più di 78 milioni di euro) per Lukaku, non c’è mai stata una trattativa perchè Marotta non ha mai aperto all’ipotesi di perdere il centravanti su cui ha costruito il suo progetto tecnico.

In tempi di crisi, è impossibile, però, chiudere definitivamente la porta ai sogni degli sceicchi e spegnere i loro desideri. Marotta ha fissato il prezzo, Lukaku è valutato dall’Inter 93,7 milioni di sterline (al cambio sarebbero circa 105 milioni di euro).

I numeri di Lukaku: Conte s’aggrappa a lui per la Champions

Sette gol in otto presenze è lo score di Romelu Lukaku con la maglia dell’Inter in questa stagione tra campionato e Champions League, Conte s’aggrappa a lui sia per la sfida contro il Torino di oggi pomeriggio. C’è un’altra missione pronta per l’attaccante belga: andare avanti in Champions League e far male al Real Madrid mercoledì sera a San Siro.

Nella scorsa stagione i sogni dell’Inter in Europa League, fermati sul più bello in finale contro il Siviglia, sono passati per il suo peso offensivo con 34 gol stagionali e 6 assist.

