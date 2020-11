DIRETTA Roma-Parma: segui la cronaca della partita LIVE

All’Olimpico di Roma c’è la sfida che vedrà di fronte i giallorossi di Fonseca contro il Parma di Fabio Liverani.

Alla Roma serve dare una segnale chiaro alla pizza, di continuità e solidità nonostante il periodo complicato, causa tanti positivi al Covid-19. Ed allora sarà oggi, all’Olimpico, che i ragazzi di Fonseca dovranno dare una prova di maturità contro il Parma. Per i ducali, invece, dopo quattro sfide senza vittoria, è necessario provare a portare a casa il massimo risultato. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

La Roma tira un sospiro di sollievo, un giallorosso guarito dal Coronavirus

Roma-Parma, gli annunci di Fonseca: svelati ballottaggio ed esclusione