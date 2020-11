La Roma tira un sospiro di sollievo, un giallorosso guarito dal Coronavirus

In casa Roma restano diversi positivi al Coronavirus, ma negli ultimi minuti è emersa la notizia della guarigione di uno dei ragazzi di Fonseca.

La Serie A fa i conti ormai da mesi con l’emergenza Coronavirus, con tanti giocatori risultati positivi e dunque costretti a restare lontani dal terreno di gioco.

Tanti anche i calciatori che nell’ultima settimana hanno riscontrato il Covid-19: da Dzeko a Brozovic, passando per gli azzurri Hysaj e Rrahmani.

Anche la sosta delle nazionali, ovviamente, ha inciso in maniera evidente sulla situazione della Pandemia nel mondo del calcio.

Mancano ormai pochissime ore al ritorno sul rettangolo verde, e cosi le squadre di Serie A fanno i conti con gli infortuni ed ovviamente con il Coronavirus che continua la sua galoppata.

Buone notizie per la Roma

Se è vero che il Coronavirus non si ferma ed anche tra i calciatori riesce a serpeggiare con insistenza, arrivano anche buone notizie dal fronte.

In questi minuti, infatti, è arrivata la conferma della negatività al tampone per il giallorosso Lorenzo Pellegrini, risultati positivo al Covid lo scorso 11 novembre.

E’ stato lo stesso giocatore, attraverso Instagram, a confermare la notizia della guarigione dal Coronavirus, facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti i tifosi giallorossi.

Adesso, per Pellegrini, ci sarà lo step della visita di idoneità che verrà effettuata proprio in queste ore a Villa Stuart.

Lo stesso giocatore, intercettato all’ingresso della struttura, ha ammesso di star bene ma al tempo stesso ha confermato di non essere sicuro di scendere in campo nel weekend.

La Roma sarà impegnata domenica alle 15 contro il Parma allo Stadio Olimpico, e la presenza di Pellegrini potrebbe far sorridere l’allenatore Fonseca.

In casa giallorossa, infatti, sono ormai tanti i giocatori attualmente in isolamento: Fazio, Dzeko, Santon e Kumulla sono ancora alle prese col Covid-19 e non saranno del match.

