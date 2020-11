Fiorentina-Benevento, le formazioni ufficiali: Prandelli torna con il 4-2-3-1

La domenica del pallone inizia con Fiorentina-Benevento, nel giorno del ritorno di Cesare Prandelli sulla panchina della Viola dieci anni dopo.

Callejon è guarito dal Covid ma Prandelli non lo reputa ancora pronto e lancia Kouamè nel ruolo inedito di esterno destro d’attacco. È una formazione super-offensiva, un cambio radicale di prospettiva rispetto all’era Iachini

10 anni dopo l’ultima volta: il saluto di Bari

Era il 16 maggio 2010, la Fiorentina perdeva 2-0 a Bari dopo il pareggio interno nel derby con il Siena. Finiva così l’avventura di Prandelli sulla panchina della Viola prima che iniziasse l’avventura in Nazionale. Un percorso a due facce: lo splendido Europeo del 2012 con la finale persa contro la Spagna e le delusioni del Mondiale brasiliano del 2014.

A Firenze Prandelli ha lasciato bei ricordi: nel 2006 arrivò la qualificazione in Champions League poi rovinata dalla penalizzazione inflitta a causa di Calciopoli. Nella stagione successiva la Fiorentina chiuse l’avventura al sesto posto (sarebbe stato il terzo con la classifica sul campo) e Prandelli vinse la Panchina d’Oro.

La Fiorentina fece bene anche in Europa con Prandelli, nel 2008 si fermò soltanto in semifinale ai calci di rigore contro il Glasgow Rangers in Coppa Uefa. L’addio arrivò nella stagione 2009-10, poi a Firenze Prandelli era tornato solo da avversario prima di sostituire Iachini.

Il Benevento senza Dabo, ecco le formazioni ufficiali

Fra poco più di mezz’ora si va in campo, la Fiorentina punta su Vlahovic al centro dell’attacco con Castrovilli in mediana protetto dal dinamismo di Amrabat. In difesa sceglie Igor al fianco di Pezzella, Milenkovic e Biraghi i due esterni della difesa a quattro.

Filippo Inzaghi deve rinunciare a Dabo, risultato positivo al Covid-19 dopo gli impegni con il Burkina Faso, conferma il 4-2-3-1 ed esclude Roberto Insigne. Ecco le formazioni ufficiali:

Fiorentina (4-2-3-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Kouame, Bonaventura, Ribery; Vlahovic. Allenatore: Prandelli

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Caldirola, Glik, Barba: Schiattarella, Hetemaj, Ionita; Improta, Sau; Moncini. Allenatore: Inzaghi.