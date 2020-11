Fiorentina, Prandelli respira: ufficiale, le ultime su Ribery e Bonaventura

La Fiorentina attraverso un comunicato ufficiale ha informato sulle condizioni di Ribery e Bonaventura, Prandelli tira un sospiro di sollievo

La Fiorentina ha aggiornato sulle condizioni di Ribery e Bonaventura: notizie positive per Cesare Prandelli. La cura del neo tecnico viola ancora non funziona sul terreno di gioco. La sconfitta interna contro il Benevento ha allungato le incertezze della formazione gigliata che però può consolarsi con le condizioni dei due calciatori.

Ribery era stato costretto a chiedere il campo nel match del Franchi poco prima del riposo quando ha accusato un fastidio muscolare in seguito a uno scatto verso l’area di rigore avversaria. Il centrocampista ex Milan invece non è neppure sceso in campo contro i campani sebbene fosse presente nelle formazioni iniziali distribuite in tribuna stampa. Un fastidio durante il riscaldamento lo ha messo invece fuorigioco.

Cesare Prandelli (Getty Images)

Prandelli sospiro di sollievo: gli esami della Fiorentina hanno escluso guai seri per Ribery e Bonaventura

A questo proposito questa mattina in casa viola c’era molta attesa per i controlli dei due. Gli esami che hanno scongiurato grossi problemi per Prandelli, che forse già nel match di Coppa Italia di mercoledì pomeriggio a Udinese (17.30) potrà contare su Bonaventura. Bisognerà attendere invece per comprendere il percorso di recupero di Ribery, tuttavia gli esami compiuti dall’ex Bayern hanno escluso particolari problemi e dunque potrebbe già esserci domenica prossima nella gara con il Milan.

Così la Fiorentina sul proprio sito ufficiale: “ACF Fiorentina comunica che gli accertamenti diagnostici ai quali si è sottoposto il calciatore Franck Ribery nella giornata odierna hanno escluso lesioni a carico dei flessori della coscia destra. Il calciatore ha iniziato il protocollo terapeutico e sarà rivalutato nei prossimi giorni. Per quanto riguarda Giacomo Bonaventura, l’esame clinico ha escluso problematiche significative a carico della caviglia destra e nelle prossime ore si potrà valutare la sua eventuale disponibilità per la trasferta di Udine”.

