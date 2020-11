Marcatori Serie A, l’intruso Mkhitaryan tra Ibrahimovic, Ronaldo e Lukaku

Insolita presenza di Mkhitaryan nell’attuale classifica dei migliori marcatori di Serie A. Un inizio di stagione decisamente esaltante, arricchito da un fiuto del gol da autentico bomber.

5 gol in 8 presenze, due reti in meno di Lukaku e tre in meno di Ronaldo. E’ questo lo score attuale di Mkhitaryan, autentica rivelazione di questo inizio di stagione. Miglior marcatore stagionale della Roma e un’insolita presenza tra i primi 5 bomber di Serie A.

5 gol senza rigori, a differenza di Lukaku (7 gol, un rigore) e Ronaldo (8 gol, 2 rigori). La Roma si coccola il suo fenomeno in attesa del ritorno a pieno regime di Edin Dzeko. La sensazione è che il trequartista armeno abbia ritrovato lo smalto dei tempi migliori con una grande dose di fiducia da parte di tutto l’ambiente capitolino.

Marcatori Serie A, sorpresa Mkhitaryan e l’inarrivabile Ibrahimovic

Come accennato, il centrocampista della Roma, grazie ai suoi 5 gol in questa prima parte di campionato, ha sorpreso tutti posizionandosi tra i primi 5 marcatori della Serie A. Un bottino di tutto rispetto e una media realizzativa da autentico bomber.

Lukaku e Ronaldo, lo precedono, ma restano comunque “vicini”, mentre Ibrahimovic domina la classifica marcatori con 10 gol in sole 6 presenze (2 rigori all’attivo). Una media-gol da capogiro per l’attaccante svedese, a caccia di una nuova straordinaria giovinezza alla soglia dei 40 anni.

