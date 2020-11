Spezia, la rivelazione del calcio… Italiano. Uno strano mix per il successo

Lo Spezia di Vincenzo Italiano sta indossando i panni di rivelazione in campionato grazie allo strano mix tra giovani e… inesperti

La rivelazione Spezia di Italiano sa fermare anche le corazzate. Una matricola che ha già trovato la scarpetta giusta c’è già in serie A. I bianconeri, dato da molti come spacciati ben prima dell’avvio del campionato, si stanno mettendo in evidenza in campionato.

Aver bloccato una squadra quotata come l’Atalanta – che prima dei liguri aveva segnato 18 gol in 7 partite – sullo 0-0 è l’ennesima riprova che il giocattolo spezzino funziona. E anche alla grande.

Merito di un gruppo compattato dall’allenatore-rivelazione dello scorso campionato di serie B. Ma evidentemente a Italiano la cadetteria stava stretta e lo sta dimostrando con i fatti anche in A.

Nove punti in otto gare, per una squadra crocefissa prima del tempo, sono già un bottino importante. Tanto più che la rivelazione Spezia del demiurgo Italiano oltre all’Atalanta ha già affrontato la Juventus e la capolista Milan.

Un mix tra giovani e “tardivi” il segreto della rivelazione Spezia di Italiano

Italiano, ma non solo. I liguri possono contare su un gruppo assortito in modo particolare. Non ci sono solo Pobega, Maggiore, Agudelo e Nzola – giovani ma già calati in categoria – a rappresentare degnamente lo Spezia in categoria.

Alcuni come Mastinu, Galabinov (cavallo di ritorno in serie A) e Bartolomei stanno calcando un palcoscenico così prestigioso da protagonisti nonostante la carta d’identità dica che non sono più degli esordienti.

La strada è ancora lunga, ma la doppia cifra è già vicinissima, nonostante le cassandre d’inizio campionato ironizzassero sulla possibilità dei liguri di poterla raggiungerla in tutta la stagione.

La rivelazione Spezia fa sul serio: proprio non vuole essere di passaggio nel gotha del calcio… Italiano.

