Calciomercato Inter, i nerazzurri piombano su Paredes: i dettagli

Come riportato da Calciomercato.it, l’Inter sarebbe pronta a mettere le mani su Paredes. Incontro con gli intermediari dell’argentino per imbastire la possibile trattativa.

L’Inter si avvicina a Paredes, centrocampista argentino attualmente in forza al PSG. Tecnica, visione di gioco e grande temperamento: l’ex Roma rappresenterebbe la pedina ideale per il centrocampo di Antonio Conte. Affare pronto a entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane.

Come si legge su Calciomercato.it, l’Inter ha incontrato gli intermediari di Paredes per cercare di perfezionare un possibile scambio con Eriksen. Accordo ancora lontano e non è escluso che i nerazzurri possano tentare un nuovo affondo già nei prossimi giorni o settimane. Resta da raggiungere un accorso sull’offerta economica da presentare al giocatore.

Paredes all’Inter: pedina ideale per il centrocampo nerazzurro

Come accennato, Paredes rappresenterebbe il centrocampista ideale per Antonio Conte. Abile sia in fase di costruzione, perfetto anche in fase di interdizione. L’argentino potrebbe adattarsi totalmente al 3-5-2 nerazzurro, sia nei panni di play maker, sia nel ruolo di mezz’ala.

Bocciatura totale per Eriksen, arrivato a Milano nella scorsa sessione di calciomercato invernale, ma costantemente lontano dalle idee tattiche di Antonio Conte. Un addio ormai annunciato e pronto a concretizzarsi in maniera imminente.

