Inter, scambio Isco-Eriksen: c’è la svolta mercato, i dettagli

Secondo quanto riportato da Sky Germania, Inter e Real Madrid potrebbe imbastire una trattativa per lo scambio tra Isco ed Eriksen. Nerazzurri pronti al colpo a effetto.

Isco in cambio di Eriksen: potrebbe essere questa la svolta di mercato in vista della prossima sessione invernale. Una trattativa pronta a entrare nel vivo e che consentirebbe ai nerazzurri di cedere il centrocampista danese, ormai fuori dai piani tattici di Antonio Conte. 20 milioni la valutazione dell’ex Tottenham, circa 80 milioni quella di Isco.

Quale sarà il piano nerazzurro? Marotta, oltre al cartellino di Eriksen, potrebbe presentare anche una contropartita economica da circa 45-50 milioni di euro. La sensazione è che anche Isco voglia cambiare aria e lasciare il Real Madrid.

Scambio Isco-Eriksen, dalla Germania arriva la conferma

A confermare il possibile addio di Isco al Real Madrid è stato lo stesso procuratore del centrocampista madrileno, il quale ha svuotato il sacco ai microfoni diEl Larguero. L’agente dell’ex Malaga ha così ammesso: “Isco vorrebbe provare un altro campionato. Ma non abbiamo nessuna offerta ufficiale in questo momento, restare al Real Madrid non sarà un problema”.

Le prossime settimane potrebbe rivelarsi decisive: Inter e Real Madrid potrebbero accelerare la trattativa per cercare di perfezionarla già in vista dell’imminente sessione di calciomercato di gennaio.

