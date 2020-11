Calciomercato, ecco perché De Paul è pronto per Juventus, Milan e Inter

Juventus, Milan e Inter dovrebbero prendere De Paul: è maturato in periferia e da qui si è preso l’Argentina, ha numeri da big

Juventus, Milan e Inter sono avvisate: Rodrigo De Paul agiterà il calciomercato. L’argentino dell’Udinese è ormai pronto per una big: da quando è arrivato a Udine, la sua crescita è stata costante. A 26 anni ha ormai raggiunto la maturità fisica e tattica per compiere lo step successivo nella propria carriera.

Il calciatore di Sarandì è il faro dell’Udinese e inoltre da due anni fa parte del gruppo dell’Argentina di Lionel Scaloni. La presenza nel giro dell’Albiceleste, del quale è diventato un punto fermo, gli sta consentendo di acquisire anche quell’esperienza internazionale di cui aveva bisogno.

L’Udinese finora è rimasta molto rigida sulla sua richiesta di 40 milioni per Rodrigo De Paul, forte di un contratto che lo lega a essa fino al 2024. L’argentino tuttavia è sprecato in periferia, per lui è arrivato il momento di compiere il grande salto per proseguire la crescita cominciata in Friuli.

De Paul pezzo pregiato del calciomercato: è pronto per Juventus, Milan e Inter

Se non sarà a gennaio, quantomeno in estate è destinato ad accendere un’altra volta i desideri di molte squadre. Qualche mese fa sembrava in procinto di passare al Leeds di Marcelo Bielsa, 14esimo in Premier. Avrebbe garantito una crescita economica ma quella tecnica sarebbe stata tutta da vedere. Il talento di De Paul probabilmente merita qualcosa in più.

Domenica ha siglato il suo secondo gol stagionale consegnando la vittoria all’Udinese, della quale è diventato da alcune settimane finanche il capitano ma di cui è soprattutto l’uomo nevralgico, il trascinatore.

Con i suoi assist e gol nelle ultime stagione ha condotto i bianconeri alla salvezza. Un totale di 16 nella 2018-2019 (9 reti e 7 assist), 13 in quella scorsa (7 e 6). Numeri che testimoniano il suo valore, certificando anche la maturità da grande squadra. L’argentino nella serie A in corso ha dispensato più passaggi di chiave di tutti: 10. Insieme a lui, al primo posto, soltanto Calhanoglu.

Juventus, Milan e Inter farebbero bene a non farselo sfuggire perché De Paul ha qualità a sufficienza per diventare un titolare di tutte e 3. Bisognerà però convincere l’Udinese a mollare la presa…un’operazione che non si prospetta semplice.

