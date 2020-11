Il lato personale di Maradona: la famiglia, gli amori e le passioni

Diego Armando Maradona nel corso della sua vita è sempre andato fuori dagli schemi: famiglia, amori e passioni del Pibe de Oro

Famiglia, amori e passioni: Maradona ha saputo sempre istaurare un ottimo rapporto con le donne, che finivano per subire il suo fascino. Fama, ricchezza e la sua mimica gli hanno consentito di rubare tanti cuori. Non tutte le donne della sua vita però hanno avuto la stessa importanza.

Quando si pensa a Maradona e all’amore non si può non cominciare dalla sua lunga storia con Claudia Villafañe, quella che anche dopo il loro addio, l’asso argentino ha sempre riconosciuto come la donna della sua vita.

La loro relazione cominciò nel 1977 quando il campione cominciava a muovere i primi passi a certi livelli. La loro è stata una storia d’amore come tante, quella di due ragazzi nati nello stesso posto, a Villa Fiorito, e che subito si sono giurati amore.

Claudia ha rappresentato l’altra metà di Maradona fino al 2003 quando le strade dei due si sono separate definitivamente. Ventisei anni è comunque durata la loro relazione, malgrado le infedeltà del “Pibe de Oro” e i suoi altri capricci.

Famiglia e passioni di Maradona: Claudia, Dalma, Giannina e gli altri amori della sua vita

Una delle sue scappatelle, a Napoli, nel settembre 1986 ha portato alla nascita di Diego Armando Jr. Il figlio avuto da Cristiana Sinagra è stato però riconosciuto diversi anni dopo. Maradona andò su tutte le furie quando la napoletana annunciò al mondo di avere partorito il figlio del “10 per eccellenza”. Nello stesso periodo, infatti, Claudia, era incinta di Dalma, la loro primogenita, nata ad aprile 1987.

Due anni più tardi, dall’unione dei due di Villa Fiorito è venuta alla luce pure Giannina (ex moglie del “Kun” Aguero). Entrambe lo hanno reso anche nonno di Roma e Benjamin, con loro ha avuto anche fortissime discussioni.

Terminato il romanzo d’amore con Claudia Villafañe, Maradona è stato legato sentimentalmente a Veronica Ojeda, conosciuta nel 2005 e da cui ha avuto Diego Fernando, nato nel 2013. Proprio durante la gravidanza della donna però, anche questa volta, Diego con un dribbling dei suoi ha cambiato dama.

Rocio Oliva è stata l’ultima sua fiamma conosciuta. Insieme a lei è rimasto 6 anni. Tantissimi però sono stati nel corso del tempo i flirt accostati a Diego Armando Maradona. Da Valeria Sabalain è nata Jana, la sua quarta figlia. A marzo scorso, poi, il suo avvocato Matias Morla ha ammesso l’esistenza di altri 3 piccoli rampolli a Cuba.

