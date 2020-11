Calciomercato Juventus, nuovo nome per la difesa: le ultime

Nel mirino la gara di sabato con il Benevento ma la Juventus di Pirlo pensa al calciomercato: i bianconeri puntano un terzino dagli States

Bryan Reynolds è il nome a sorpresa della Juventus. La squadra di Andrea Pirlo, secondo il portale “3rddegree.net”, è vicina a chiudere la trattativa per il terzino destro classe 2001 che gioca nel Dallas.

Negli States sono sicuri di un’offerta della Juventus che si aggirerebbe tra i 6 e i 7 milioni di dollari già pronta e che arriverebbe sul finire di questa settimana per accelerare il passaggio del calciatore a Torino.

Questo per permettere a Reynolds di sbarcare in Italia già a gennaio, una volta che, con i playoff, concluderà la stagione americana. A Vinovo, Pirlo avrebbe la possibilità di valutarlo rapidamente. In questo caso, inoltre, al giovane esterno destro verrebbe consentita la possibilità di ambientarsi in vista della prossima stagione.



Juventus, calciomercato con obiettivi “lontani”: il terzino può arrivare dagli States

La Juventus ha assorbito in fretta, con annessi e connessi, la vittoria di Champions con il Ferencvaros per proiettarsi sul match di sabato pomeriggio alle 18 con il Benevento dell’ex Pippo Inzaghi ma in casa bianconera si rivolge un occhio attento pure al calciomercato per questo si valutano i profili con cui rinforzare la rosa di Pirlo.

Quello di Bryan Reynolds, a giudicare da quello che scrivere il portale indipendente di Dallas, sarebbe il primo con cui la Juventus si rinforzerebbe approfittando del calciomercato di gennaio. Il giovane difensore americano è in possesso di una buona struttura fisica. Nel corso della stagione attuale ha disputato 18 partendo titolare in 14 occasioni.

Nella sua breve carriera ha vestito anche la maglia delle selezioni giovanili degli Usa, con cui ha accumulato presenze fino all’Under 18. Sarebbe un colpo a sorpresa per la Juventus che attraverso di Reynolds potrebbe puntare a far crescere il suo brand negli States.

