Juventus, la solitudine di Cristiano Ronaldo: “Vuole di più”

Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del Corriere dello Sport, Cristiano Ronaldo sarebbe arrabbiato perchè, come citato dal quotidiano romano “Si sente solo e vuole di più dalla squadra”.

Un inizio di stagione devastante nonostante le difficoltà legate alla lunga positività al Covid-19 delle scorse settimane. Cristiano Ronaldo ha ripreso da dove aveva interrotto, e lo ha fatto a suon di gol e prestazioni da autentico numero uno. Carica agonistica e atteggiamento da leader assoluto, ma occhio ai piccolo malumori del portoghese dopo alcune prestazioni poco convincente da parte dei bianconeri.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, nel match di Champions League contro il Ferencvaros, Cristiano Ronaldo ha manifestato qualche lampo di nervosismo. Una squadra poco compatta e poco solida in difesa. Il portoghese ha portato avanti una lotta da “solo contro tutti”, sfociata nel gol del momentaneo pareggio con un perfetto collo sinistro di rara potenza. Un gol decisivo, ma accolto con totale freddezza dall’attaccante portoghese: nessuna esultanza e reazione stizzita.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, una difesa mai vista, ma che non ha funzionato

Juventus, Cristiano Ronaldo e il suo malcontento: squadra poco concentrata

La sensazione è che Ronaldo, spesso, non digerisca la leggerezza mentale dei propri compagni di squadra e la mancanza di aggressività e cattiveria agonistica. Il portoghese proverà, ancora una volta, a inculcare la sua mentalità vincente nel corso della stagione, mettendola a servizio di Pirlo e della Juventus.

Del resto, i numeri di questa stagione parlano chiaro e celebrano a caratteri cubitali il numero 7 juventino: 9 gol in 7 presenze e 749° gol in carriera. Cristiano Ronaldo attende la svolta bianconera, svolta fisica e mentale per una seconda parte di stagione d’assoluti protagonisti in Italia e in Europa.

UFFICIALE – Juventus, tegola Demiral: infortunio per il difensore, i tempi di recupero

Pirlo annuncia una svolta tattica per la Juventus