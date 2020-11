Coppa Italia, oggi Genoa-Sampdoria: le probabili formazioni

Alle 17 a Marassi si giocherà il derby di Genova, anche nel triste scenario dello stadio a porte chiuse c’è l’adrenalina per una stracittadina da dentro o fuori.

Ci sono dodici precedenti in Coppa Italia del derby di Genova: in due occasioni ha vinto il Genoa, quattro i pareggi e sei le vittorie della Sampdoria. L’ultima volta nel 2002 trionfarono i blucerchiati per 2-1 con i gol di Flachi e Bazzani che resero vano il pareggio di De Francesco. Sei anni prima nel 1996 il Genoa, che era in B, vinse 2-0 al replay contro la Sampdoria che, invece, militava in serie A.

Ranieri, allenatore navigato, di grande esperienza, per la prima volta vivrà l’emozione di un derby ad eliminazione diretta mentre Maran, l’allenatore del Genoa, ha già affrontato quest’esperienza a Verona quando guidava il Chievo e fu sconfitto ai rigori.

Il Genoa senza Perin, Criscito e Biraschi, la Samp senza Quagliarella: le probabili formazioni

Il primo derby stagionale è finito in pareggio grazie ai gol di Scamacca e Jankto, a Genova la gara di oggi vale tanto in termini di rivalità e sfottò oltre al passaggio del turno. Chi va avanti affronta la Juventus agli ottavi di finale. Al netto delle assenze e della gestione delle forze, Maran e Ranieri schiereranno formazioni competitive, all’altezza del sentimento dei tifosi per questa sfida.

Ecco le probabili formazioni:

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Jankto; Ramirez, La Gumina. Allenatore: Ranieri.

GENOA (3-5-2): Marchetti; Goldaniga, Zapata, Masiello; Ghiglione, Lerager, Rovella, Radovanovic, Czyborra; Pjaca, Scamacca. Allenatore: Maran.

