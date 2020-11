Addio a Maradona, il dolore di Diego Jr: l’addio al padre ritrovato

Il saluto di Diego Armando Maradona Jr a suo papà con un commovente messaggio su instagram: “Il capitano del mio cuore non morirà mai”.

Napoli piange. Piange l’azzurro del cielo che ha accompagno Diego Armando Maradona nella sua avventura partenopea. 7 anni di successi, vittorie e ricordi. E’ morto il Pibe de Oro. Si è spenta la maggior espressione dell’arte applicata al mondo del calcio.

Piange Diego Maradonda Jr, il quale aveva ricucito i rapporti con suo padre dal 2008, anno in cui Maradona lo aveva riconosciuto come figlio. Ieri la pugnalata improvvisa, un fulmine a ciel sereno, poi il messaggio su instagram, il quale racchiude il pensiero di tutti i tifosi del Napoli e di tutto il mondo del calcio: “Il capitano del mio cuore non morirà mai”.

La mamma di Diego Maradona Jr: “Diego, tu per me non andrai mai via”

Commovente messaggio anche di Cristiana Sinagra, mamma di Diego Maradona jr, nato dalla relazione con il Pibe de Oro: “Tu per me non andrai mai via… ti ameremo per sempre e tu lo sai, ci mancherai da morire..”

Diego Armando Maradona Jr vuole raggiungere l’Argentina, ma è positivo al Covid-19

Un periodo decisamente complicato per Diego Jr, alle prese con la positività al Covid-19 e ricoverato in ospedale. Appresa la terribile notizia della scomparsa del padre, Maradona jr ha chiesto immediatamente di essere dimesso per raggiungere subito l’Argentina.

Una procedura decisamente complicata e complessa, ma che sarà risolta nel corso delle prossime ore per permettere a Diego jr di raggiungere Buenos Aires per i funerali e per l’ultimo saluto a suo papà. Lacrime, dolore e l’ultimo abbraccio al Pibe de Oro, quello di un figlio al padre, quello che tutto il mondo del calcio avrebbe voluto regalare all’eterno numero 10 argentino.

