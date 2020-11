Sui social è sempre Diletta Leotta mania, stavolta la bella giornalista ha pubblicato un video insieme a Kevin Prince Boateng.

Diletta Leotta è uno di quei personaggi che ovviamente attira costantemente l’attenzione su di se, soprattutto attraverso i social network dove la giornalista pubblica quotidianamente video e scatti della sua vita, in un clima di grande empatia con la fanbase costruita negli anni.

Diletta Leotta non solo giornalista, ma anche conduttrice (come visto a Sanremo) e personaggio dello spettacolo che non riesce a intrattenere anche con la sua simpatia dilagante, oltre ad una bellezza che ha catturato in tanti già da anni.

Il balletto con Boateng

Diletta anche abile ballerina? Si direbbe proprio di si, a giudicare da quelle che sono le immagini pubblicate nelle ultime ore. Proprio la bella catanese ha pubblicato su Instagram un “reels” dove si lascia intravedere intenta a danzare in un passo a due molto particolare.

Con chi? E’ presto detto, il suo compagno di ballo è Kevin Prince Boateng. Il centrocampista in forza al Monza si è lasciato andare insieme a Diletta in un passo a due sulle note di Billie Jean del grande Micheal Jackson.

Boateng e la Leotta ballano, movimenti ben coordinati e forme, quelle della giornalista, che ovviamente non hanno lasciato indifferenti i tanti followers che si sono scatenati sui social. C’è ovviamente chi ammira i movimenti sinuosi di Diletta, ma anche chi vorrebbe i due come vera e propria coppia, anche se sappiamo che la compagna di Kevin è ancora Melissa Satta.

Perchè insieme?

I due si sono mostrati insieme sui social, danzando sulla nota canzone di Jackson, ovviamente non a casa. Kevin Prince Boateng, infatti, sarà il prossimo protagonista della rubrica “Linea Diletta” che la Leotta cura per Dazn.

Niente gossip, insomma, ma solo un’anticipazione di quella che sarà la prossima intervista di Diletta, che ovviamente riserverà tante domande per l’ex calciatore di Milan, Fiorentina e Barcellona.

