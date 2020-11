DIRETTA Cluj-Roma: segui la partita LIVE

La Roma scende in campo in Europa League per affrontare il Cluj, giallorossi alla ricerca dei tre punti per consolidare il primo posto nel girone.

Il percorso della Roma in Europa League, al momento, vede i giallorossi in posizione di favore, primi nel girone con 7 punti, a +3 da Young Boys e Cluj. Proprio contro rumeni la squadra di Fonseca proverà a agguantare la vittoria che permetterebbe di consolidare il ruolo di capolista ed avvicinare il passaggio dei gironi. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.