Inter, Brozovic: c’è l’esito del tampone, Conte lo aspetta

Brozovic potrebbe esserci già col Sassuolo in una gara delicata per il futuro dell’Inter e di Conte: tampone negativo per lui

Marcelo Brozovic si è messo il Covid alle spalle e sabato pomeriggio alle 15 potrebbe aiutare l’Inter di Antonio Conte nel delicato match di campionato contro il Sassuolo. Il confronto contro la squadra di Roberto De Zerbi potrebbe segnare il futuro del tecnico nerazzurro.

Il tecnico può ricominciare a pensare in maniera positiva partendo dalla notizia arrivata dall’infermeria. Il tampone di Marcelo Brozovic ha dato esito negativo pertanto il calciatore croato potrebbe essere in campo nell’anticipo di sabato.

Ma a Conte non basta soltanto questa notizia per lasciarsi definitivamente alle spalle la sconfitta di ieri sera contro il Real Madrid. L’allenatore interista dovrà battere i neroverdi per restare aggrappato alla sua panchina. Il kappaò contro la squadra di Zidane lo ha esposto, infatti, sul banco degli imputati. Le reazioni dei tifosi nerazzurri sono state unanime: lui e Vidal sono i capri espiatori del 2-0 subito dai Blancos.

Brozovic, tampone negativo: ora le visite mediche per tornare in campo con l’Inter di Conte

A partire dalla trasferta in casa del Sassuolo, l’Inter di Conte dovrebbe ritrovare a centrocampo Marcelo Brozovic per dimenticare in fretta le ferite provocate dalla Champions e provare a riprendere il filo.

Il calciatore croato, risultato positivo lo scorso 13 novembre, dovrà adesso seguire gli step previsti dal protocollo sanitario. Per esserci contro i neroverdi, il centrocampista dovrà superare le canoniche visite mediche previste in questo caso. Se dovesse arrivare l’ok, oltre a Conte esulteranno anche i suoi fantallenatori, che torneranno a contare su di lui.

