Come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter sanzionerà Vidal con una multa dopo l’ingenua espulsione rimediata nella sfida di Champions League contro il Real Madrid.

Un cartellino rosso pesante come un macigno figlio di una protesta ingenua e ingiustificabile. Antonio Conte è stato tradito dal suo guerriero, dal suo gladiatore di mille battaglie. Come evidenziato dalla rosea, al termine della sfida di ieri sera, Conte e i giocatori si sono confrontati negli spogliatoi. Niente urla, niente indici puntati, un confronto per cercare di capire come risollevarsi nell’immediato.

Un confronto senza la presenza della società, società pronta a multare Vidal dopo il comportamento irresponsabile nella sfida di ieri contro le Merengues. Il centrocampista ha esternato la sua rabbia sui social, sottolineando il presunto contatto da rigore ai suoi danni.

Inter, multa per Vidal: Conte ha bisogno di ritrovare il suo guerriero

Una multa inevitabile di fronte a un comportamento irresponsabile, immaturo e ingenuo, nella sfida più delicata della stagione nerazzurra. Vidal ha “pugnalato” Conte, ma la sensazione è che il centrocampista cileno abbia voglia di farsi perdonare nell’mmediato.

Conte e l’Inter hanno bisogno del migliore Vidal. C’è bisogno della grinta, del temperamento e della fame di vittoria dell’ex Barcellona per ridare lucidità e carisma alla metà campo nerazzurra, soprattutto in questo periodo decisamente complicato.

