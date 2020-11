Juventus, convocati Pirlo: Ronaldo assente ma c’è un recupero

Cristiano Ronaldo non figura tra i convocati di Pirlo per la trasferta della Juventus con il Benevento. L’allenatore avrà nuovamente Bonucci

Cristiano Ronaldo non fa parte dell’elenco dei convocati di Pirlo per la partita della Juventus contro il Benevento. L’asso portoghese dunque resterà a riposo, il tecnico sarà costretto a fare senza di lui nella trasferta di domani pomeriggio alle 18.



L’attaccante della Juventus ha sempre giocato dopo essere stato colto dal Covid. Il suo rendimento eccezionale ha consentito inoltre ai bianconeri di dimenticare in gran parte le grosse difficoltà accusate all’inizio. I suoi gol hanno trascinato la squadra di Pirlo sia contro il Cagliari sia con il Ferencvaros. Cristiano Ronaldo sta segnando con una facilità disarmante.



Il peso dell’attacco della Juventus a Benevento sarà tutto sulle spalle di Morata. Da vedere poi se Pirlo concederà, così come sembra, una nuova occasione a Dybala, apparso piuttosto in ombra in queste prime uscite stagionali e in predicato di divorzio dai bianconeri. Nell’elenco dei convocati però anche note positive. Il tecnico bresciano infatti può contare su un recupero importante.



Leonardo Bonucci (Getty Images)

Pirlo lascia a casa Ronaldo ma la Juventus ritrova Bonucci



Per una pedina importante assente, l’allenatore può contare pure su un recupero fondamentale per i suoi equilibri. A Benevento rientrerà infatti Leonardo Bonucci. Il difensore ha smaltito i suoi problemi fisici e, al contrario di Ronaldo, è tra i convocati del tecnico della Juventus Andrea Pirlo.

L’esperto difensore laziale nelle due precedenti partite successive alla sosta per le nazionali non ha mai partecipato alle partite della Juventus.



