Napoli-Roma, Bruno Conti prepara un omaggio speciale per Maradona

Domenica c’è Napoli-Roma e Bruno Conti sta preparando un grande gesto per la memoria di Diego Armando Maradona.

I giallorossi arriveranno a Napoli in giornata ma Bruno Conti troverà il modo, salvo imprevisti, per recarsi al murales del Pibe de Oro ai Quartieri Spagnoli, in via Emanuele De Deo. Lo riporta gazzetta.it raccontando che la storica ala destra della Nazionale campione del mondo nel 1982 è stato avversario ma anche amico di Diego Armando Maradona.

Napoli-Roma, dalla festa dell’amicizia alla rivalità tra le due tifoserie

Ai tempi in cui giocava Diego Armando Maradona, Napoli-Roma era una festa dell’amicizia, con le due tifoserie a braccetto in un gemellaggio che rendeva il Derby del Sole un grande racconto popolare.

Nel corso degli anni la storia è cambiata, tra le due tifoserie è cresciuta una rivalità fortissima con tanti episodi di violenza, il più grave avvenne il 3 maggio 2014 con la morte di Ciro Esposito.

Si tratta di vicende che, però, non fermeranno il desiderio della Roma di omaggiare il più grande calciatore di tempi attraverso la figura di Bruno Conti che deporrà una corona di fiori a nome della società giallorossa.

Questo gesto speciale potrebbe anche rappresentare un segnale di distensione per i rapporti di due tifoserie passionali in attesa che la pandemia permetta a tutti di riscoprire gli stadi ricchi di colore e vita che non vediamo più dallo scorso marzo.

