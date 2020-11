DIRETTA Sassuolo-Inter: segui la partita LIVE

Sassuolo ed Inter si sfidano in un match che sorprendentemente riguarda temi di alta classifica, i risvolti possono diventare inaspettati.

In pochi avrebbero immaginato che, arrivati a questo punto della stagione, il Sassuolo si sarebbe trovato con ben 3 punti in più dell’Inter di Conte e secondo in classifica dietro il Milan. Il match di oggi al Mapei Stadium potrebbe definire equilibri di classifica particolari e sorprendenti, con la squadra nerazzurra chiamata a rialzarsi dopo la debacle in Champions. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.