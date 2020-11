Fantacalcio, i consigli della nona giornata: ecco su chi puntare

I consigli del Fantacalcio saranno espressi mediante confronti attraverso cui si tenterà di spiegare perché uno è favorito sull’altro

Prosegue l’appuntamento con i mismatch di serieAnews, orientati a dare dei consigli per il Fantacalcio. Proveremo anche questa volta a tracciare un bilancio su alcuni dei confronti più interessanti che presenterà la giornata di serie A. Con una percentuale indicheremo il nostro favorito nel confronto.

Sassuolo-Inter. L’Inter ferita dalla sconfitta con il Real Madrid si presenta in casa del Sassuolo, non l’avversario migliore per tornare a decollare. Inoltre l’imminenza della Champions potrebbe distrarre gli uomini di Conte. I ragazzi di De Zerbi avranno tutti i cinque sensi posti sul confronto e per Locatelli ci sarà anche un pizzico di aria da derby. Il centrocampista dell’Italia favorito nel confronto con Gagliardini (70-30).

Benevento-Juventus. Pirlo, senza Ronaldo, ritrova Bonucci. Il difensore non scende in campo da prima della sosta per le nazionali ma offrirà la sua esperienza al pacchetto arretrato bianconero. Basterà a contenere Lapadula? Ci sbilanciamo per il sì (40-60).

Atalanta-Hellas Verona. L’Atalanta è tornata. A Liverpool ha raccolto una vittoria che ben pochi avrebbero pronosticato alla vigilia. Ora attendono il Verona. Gasperini potrebbe dare una chance a Muriel. Il colombiano ha spesso approfittato dei minuti che gli sono stati concessi. Il mismatch con Dawidowicz è appannaggio suo (80-20).

Lazio-Udinese. Luis Alberto e De Paul è il confronto tra due degli ispiratori delle rispettive formazioni. Lo spagnolo attraversa un periodo complicato per via di alcune parole che hanno fatto infuriare Lotito, De Paul ha dato la vittoria con il Genoa. Puntiamo sul riscatto dello spagnolo ma il confronto è apertissimo (60-40).

Bologna-Crotone. Esame Tomiyasu per Simy. L’attaccante del Crotone non avrà vita semplice contro il giapponese, molto solido nel gioco aereo. I calabresi dopo le prime trasferte in cui hanno subito tanto ma segnato almeno un gol, hanno chiuso sullo 0-0 nell’ultima lontana dallo “Scida”. Resteranno ancora a bocca asciutta? (80-20)

Fantacalcio, i consigli Anews: Ribery a Milan per ritrovare l’ispirazione

Milan-Fiorentina. Apertissima la “battaglia” tra Ribery e Calabria. Il milanista non vuole concedere sconti al francese in quella che per lui è una stagione cominciata con il piede giusto. Ribery, malconcio con il Benevento, ricerca la sua classe a Milano, dove fece ammattire l’Inter pochi mesi fa. L’ex Bayern però dovrà offrire una prestazione di gran lunga diversa rispetto alle ultime (50-50).

Cagliari-Spezia. Potrebbe essere la partita di Ounas. L’esterno potrebbe guadagnarsi una chance di Di Francesco e farà di tutto per non sprecarla. Simone Bastoni dovrà guardarsi bene dalle sue giocate (70-30).

Napoli-Roma. Sono giorni particolari per il Napoli. La scomparsa di Diego Armando Maradona ha lasciato un vuoto enorme nell’ambiente. I ragazzi di Gattuso lo sanno e sono consapevoli di non poter sbagliare contro la buona Roma di questa stagione. Ci si attende tanto da Mertens. Occhio al belga, Ibañez è avvisato (60-40).

Torino-Sampdoria. La scalata di Singo è appena cominciata. L’esterno destro di Giampaolo vuole brillare contro la Sampdoria. Di fronte a sé dovrebbe avere Damsgaard. Due giovani in contrapposizione. Il ragazzo del Toro se vuole risolvere la sfida a suo favore dovrà difendersi dalle offensive del doriano e sorprenderlo in avanti. Ha i mezzi fisici per farlo (70-30).

Genoa-Parma. Nelle ultime stagioni Marchetti ha visto pochissime volte il terreno di gioco. Domani con il Parma, complice la squalifica di Perin, sarà richiamato a proteggere i pali del Genoa. L’esperto portiere dovrà guardarsi da Inglese, ancora all’asciutto e in cerca di rivalsa. Il consiglio è di non schierare il portiere al Fantacalcio. (20-80).

