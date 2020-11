Sassuolo, Chiriches: il match con l’Inter si trasforma in un incubo

L’Inter riporta sulla terra il Sassuolo, prova da dimenticare per Vlad Chiriches: autogol e infortunio, Conte amaro per De Zerbi

Pomeriggio da dimenticare per il Sassuolo, travolto dall’Inter di Antonio Conte, ma soprattutto per Chiriches. Al “Mapei Stadium” i neroverdi sono crollati quasi subito sotto i colpi dei nerazzurri che hanno impiegato pochi minuti per porsi in condizione di amministrare il gioco.

La partita della formazione di Roberto De Zerbi si è posta in salita a causa dell’avvio determinato dell’Inter, che ha impiegato appena 4′ a sbloccare il match con Sanchez, favorito da un’azione di Lautaro, bravo a sfondare la difesa del Sassuolo e cedere al cileno dopo l’uscita di Consigli.

Il raddoppio poco più tardi è stato viziato da un tocco sfortunato di Vlad Chiriches che ha infilato il proprio portiere sugli sviluppi di un calcio piazzato. Nella ripresa, l’Inter ha chiuso definitivamente i conti con Roberto Gagliardini. Il centrocampista ha infilato il pallone nell’angolino basso dopo un suggerimento di Matteo Darmian.

Sassuolo senza magia: con l’Inter pomeriggio nero per Chiriches

Sassuolo sgonfiato dalle sberle dell’Inter. I nerazzurri con grande cinismo hanno interrotto la striscia positiva della squadra di De Zerbi, che sognava la vetta e invece deve leccarsi le ferite provocate dal kappaò.

Partita da dimenticare per Vlad Chiriches. Il centrale romeno è rimasto 42′ sul terreno di gioco ed è stato autore di una prova insufficiente. L’ex Napoli, alla sua ottava partita in serie A in questa stagione, non riuscito a contenere la marea dell’Inter nella prima parte di gara.

Il difensore è stato protagonista in negativo in occasione del raddoppio. Un suo tocco involontario ha costretto Consigli a capitolare. Era il minuto numero 14 e l’Inter era già distante. A completare il pomeriggio da incubo, poi, è arrivato il cambio operato da De Zerbi prima dell’intervallo. Chiriches è stato costretto a cedere il posto a Marlon. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico del Sassuolo.

