DIRETTA Cagliari-Spezia: segui la partita LIVE

Primo posticipo della domenica di Serie A, di fronte ci sono Cagliari e Spezia, due compagini che lottano nella stessa zona di classifica.

Tra Cagliari e Spezia c’è soltanto un solo punto di distanza. Tante aspettative per il match della Sardegna Arena, che può dare ad una delle due squadre la spinta necessaria per allontanarsi in maniera considerevole dalla zona rossa della classifica. I sardi devono rispondere tra le mura amiche dopo la sconfitta contro la Juvents, mentre i ragazzi di Vincenzo Italiano dopo la vittoria contro il Benevento ed il pareggio contro l’Atalanta. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.