DIRETTA Milan-Fiorentina: segui la partita LIVE

Il Milan torna in campo dopo il pareggio in Europa League contro il Lille, di fronte la Fiorentina di Prandelli assetata di punti.

Il Milan guida il campionato di Serie A, ma le rivali sono dietro l’angolo. Alle spalle dei rossoneri, infatti, si fa sentire la pressioni di quelli che non mollano. Un cammino comunque altalenante per i ragazzi di Pioli, soprattutto nelle ultime uscite, e dopo il successo di Napoli la speranza è poter firmare la seconda vittoria di fila, nonostante l’importante assenza di Ibra. Di fronte c’è la Fiorentina del neo-tecnico Prandelli, in estrema difficoltà di classifica ed alla ricerca della prima vittoria nel nuovo corso viola. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.