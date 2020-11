Milan, rientro Ibrahimovic e Leao: Bonera fa chiarezza in conferenza

Andrea Bonera, vice allenatore del Milan, ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa: fiducia per Ibrahimovic e Leao

Ibrahimovic, Leao, Andrea Bonera nella conferenza pre gara del match tra il “suo” Milan e la Fiorentina ha snocciolato diversi temi. Il collaboratore di Stefano Pioli, alla sua terza presenza in panchina a causa della positività al Covid dell’allenatore parmigiano, si è soffermato sui singoli.

Contro la Fiorentina, non potrà contare su Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, che ha da poco ritirato il pallone d’oro svedese, si è fermato contro il Napoli sei giorni fa e sarà adesso costretto a mordere il freno prima di tornare in campo. Bonera è fiducioso a riguardo delle condizioni dell’attaccante: “Lo valuteremo in settimana, lui è di buonumore per cui questo ci invita all’ottimismo. Speriamo di averlo il prima possibile”.

Milan, non solo Ibrahimovic: in conferenza, Bonera parla pure di Leao

Tanti gli argomenti ripassati da Bonera nel corso della sua conferenza stampa. L’ex difensore del Milan non ha parlato soltanto di Ibrahimovic. Ha risposto a diverse domande sui singoli: Calhanoglu (“ad ognuno capita di vivere alti e bassi ma ci dà un apporto prezioso”), Tonali (“Sta mettendo il massimo impegno per migliorarsi, vogliamo che diventi un giocatore importante per la squadra ma è all’inizio di un percorso, molto simile a quello compiuto da Bennacer dopo il suo arrivo dall’Empoli”).

Poi ancora, Diaz (“Contro il Lille è entrato benissimo in partita, faremo delle valutazioni ma potrebbe partire titolare”), Rebic (“L’avvio di stagione è stato condizionato dall’infortunio al gomito, ora sta comunque bene, gli manca soltanto il gol”), Romagnoli (“Sta bene, con il Lille lo abbiamo preservato riflettendo sul calendario”).

Infine su Leao: “Si è sottoposto a una visita controllo che ha dato esito confortante. In settimana torneremo a verificare le sue condizioni ma siamo fiduciosi”.

