Balotelli, il Vasco Da Gama ci crede: “Tutto fatto, sarà il nostro Maradona”

Balotelli al Vasco Da Gama, il ds carioca: “Sarà il nostro Maradona”. Pronta l’ultima grande avventura per SuperMario.

Il direttore sportivo del Vasco Da Gama, l’italiano Fabio Cordella, ha ribadito che la società carioca ha raggiunto un accordo per il passaggio di Mario Balotelli nel club brasiliano, accordo che, però, non può ancora essere ufficializzato per motivi burocratici. Nelle ultime ore Cordella ha dichiarato: “Sarebbe come Maradona per i nostri tifosi”.

Balotelli, classe ’90, non scende in campo da quasi un anno: ha disputato con il Brescia la sua ultima gara ufficiale nel marzo scorso, prima della chiusura del campionato causa lockdown, risolvendo prima della fine della stagione il suo contratto con le rondinelle

LEGGI ANCHE >>>Juve, perché Ronaldo non ha giocato a Benevento

Cosa manca per chiudere il transfer di SuperMario

Il ds del Vasco Da Gama, Fabio Cordella, ha anche aggiunto di aver raggiunto un quadro per ingaggiare l’attaccante che ha vestito le maglie, tra le altre, di Milan, Inter, Liverpool e Manchester City. “Vorrebbe venire qui, non dimenticate che il Vasco è il secondo club con più trofei vinti al mondo dopo il Real Madrid“, ha precisato Cordella, che poi ha aggiunto: “Non credo che Mario abbia bisogno di venire a Rio de Janeiro per fare cose stupide, credo che abbia raggiunto la maturità mentale. Inoltre, il Vasco è un’istituzione contro il razzismo. Spero che possa aspettarci”.

L’attesa nasce da questioni burocratiche: “Ufficialmente, non possiamo ancora firmare nessuno, ma formalmente siamo d’accordo su tutto, non ci resta che chiudere. Spero di poterlo fare il 15 gennaio, il Vasco ha bisogno di un giocatore come Balotelli e Mario ha bisogno di un club come il Vasco. Per i nostri fan sarebbe come Diego Armando Maradona.”

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Real Madrid, calvario Hazard: tornerà solo nel 2021