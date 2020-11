Champions, Juventus-Dinamo Kiev: per la prima volta arbitrerà una donna

L’arbitro francese Stephanie Frappart sarà la prima donna a dirigere una partita di Champions, debutterà in Juventus-Dinamo Kiev

La Juventus scriverà la storia della Champions e lo farà insieme alla Dinamo Kiev nella partita che sarà diretta da Stephanie Frappart, primo arbitro donna a dirigere una partita della massima competizione europea per club.

Il fischietto francese farà il suo debutto in Champions League domani sera nel confronto tra la squadra di Pirlo e la formazione ucraina. Sarà una svolta epocale per il calcio, un nuovo passo verso l’ingresso delle donne nel professionismo.

Stephanie Frappert ha già debuttato nelle competizione europee nella scorsa stagione quando è stata designata per arbitrare in Europa League (Leicester-Zorya) e nella finale di Supercoppa Europea.

La francese sta bruciando le tappa a velocità supersonica: è approdata in Ligue 1 nel 2019 mentre si era presentata nel 2014 in Ligue 2.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, no alla Juventus: Haaland e la scelta ideale

Champions: per Juventus e Dimano Kiev primo arbitro donna, Lahoz per la Lazio

Stephanie Frappart ha partecipato al Mondiale femminile 2015, in Canada, alle Olimpiadi 2016 in cui ha diretto le partite Canada-Australia e Brasile-Sudafrica, e all’Europeo femminile 2017. Un anno più tardi ha arbitrato pure la finale del Mondiale femminile Under 20 tra Spagna e Giappone.

Soltanto successivamente è avvenuto il debutto in Ligue 1. L’arbitro di Herblay ha rotto il ghiaccio con il massimo campionato francese il 28 aprile 2019 quando è stata designata per Amiens-Strasburgo terminata 0-0.

Pochi mesi più tardi poi è stata una dei fischietti del Mondiale femminile. A lei è stata commissionata la finale tra Stati Uniti e Paesi Bassi.

Nel suo curriculum d’arbitro aveva già inserito pure un’altra partita di grande prestigio a livello maschile, la Supercoppa Europea del 2019 tra Liverpool e Chelsea. Ora iscriverà la sua firma sulla sua prima partita in Champions, Juventus–Dinamo Kiev.

L’Uefa ha deciso di affidare all’esperto arbitro spagnolo Mateu Lahoz invece il confronto tra Borussia Dortmund e Lazio, scontro delicato per decidere il primo posto del girone . Lahoz nelle ultime ore ha fatto parlare di sé per l’ammonizione a Messi di ieri pomeriggio.

L’argentino del Barcellona ha ricevuto il giallo dopo aver mostrato la maglietta del Newell’s Old indossata da Maradona durante la breve esperienza del “Pibe de Oro” nella formazione rosarina di cui la “Pulce” era grande tifoso da piccolo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, perché Andrea Pirlo merita ancora fiducia

Juventus deludente a Benevento: Ronaldo invia un sms a Pirlo