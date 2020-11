Diletta Leotta si mostra a tutti, con proporzioni che fanno paura

Diletta Leotta fa impazzire i followers nel tentativo di pubblicizzare il Cyber Monday: levare gli occhi dal suo lato B è complicato

Le curve di Diletta fanno perdere la testa. La giornalista catanese è ormai un sex simbol incontrastato. La sua notorietà ha superato i confini nazionali e si sta imponendo pure in altri paesi europei. La ragazza è popolarissima sui social, le sue foto fanno sempre il pieno di commenti e apprezzamenti.

Non potrebbe essere diversamente per la donna di punta di Dazn che ormai da alcuni anni è entrata nelle case degli italiani, imponendosi come una delle donne più belle della tv. Le generose forme fanno girare la testa dei suoi fan.

Diletta Leotta, lato B da urlo: distoglierle gli occhi di dosso si fa sempre più difficile per i suoi followers

L’ultima foto pubblicata su Instagram è assolutamente sconvolgente. In particolare colpisce il suo lato B, in primo piano ed esaltato dalla posizione assunta nello scatto da Diletta. Una foto da urlo che subito ha registrato le reazioni dei suoi followers. Le canoniche misure di bellezza femminile sono da tempo individuate in 90-60-90 e c’è da giurarci che in questo caso sono pienamente rispettate o quasi.

La giornalista, a casa, ammiccante, nel commento alla foto invita tutti ad approfittare del Cyber Monday, distoglierle gli occhi di dosso però risulta davvero difficile.

Diletta Leotta ieri pomeriggio ha seguito da vicino la sfida tra il Milan e la Fiorentina in compagnia di Massimo Gobbi. Anche in quel caso, con il suo look intrigante ha saputo conquistare l’attenzione dei telespettatori. Non si può dire infatti che la catanese non riesca a bucare lo schermo con la sua disarmante bellezza.

