DIRETTA Genoa-Parma: segui la partita LIVE

Il monday night di Serie A ha in programma la sfida del Luigi Ferraris tra Genoa e Parma, entrambi alla ricerca di punti per dare una svolta alla stagione.

Il turno della Serie A si chiude in quel di Marassi, dove Genoa e Parma si fronteggiano in un match di bassa classifica che può già significare molto per entrambe le squadre. Da un lato il Grifone, reduce da ben tre sconfitte consecutive e con la necessità impellente di portare a casa punti per peggiorare una situazione già difficile. Il Parma, invece, dopo tre pareggi di fila è uscito con le ossa rotte dalla sfida contro la Roma. La zona rossa è ad un passo, serve dare una svolta. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.