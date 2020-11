DIRETTA Torino-Sampdoria: segui la partita LIVE

Il lunedì di seria A si apre alle 18.30 col primo dei due match in programma, di fronte due squadre in evidente difficoltà come Torino e Sampdoria.

Il primo posticipo del lunedì vede di fronte Torino e Sampdoria, entrambe alle prese con situazioni delicate e alla ricerca spasmodica dei tre punti. Per i granata la classifica piange, soltanto 5 punti in classifica ed un terzultimo posto in piena contraddizione con le ambizioni di inizio anno. I blucerchiati, invece, arrivano da due sconfitte consecutive, e Ranieri non può permettersi ulteriori passi falsi. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.