Juve, Pirlo finalmente sorride: recuperati due giocatori

Buone notizie per l’allenatore della Juventus: Pirlo ritrova Chiellini e Demiral, che quest’oggi si sono allenati in gruppo

Appena 282 in campo, chissà quanti a dicembre. Ma una buona notizia c’è: Giorgio Chiellini è tornato ad allenarsi in gruppo. Il difensore della Juventus, assieme a Demiral, si è unito ai compagni nella seduta odierna, per la felicità di Pirlo che, pian piano, sta ritrovando tutti i tasselli di una difesa che mai ha potuto schierare contando su tutti i uomini migliori.

Pirlo ritrova Chiellini e Demiral

In vista della gara contro la Dinamo Kiev, dunque, Pirlo ritrova due calciatori fondamentali, certo sarà difficile vederli subito all’opera, ma il loro recupero è incoraggiante in vista del futuro. Chiellini quest’anno aveva collezionato appena quattro presenze, due gare da novanta minuti (Ferencvaros e Roma) e diversi stop. L’ultima partita l’aveva giocata il 4 novembre proprio in Champions League. Da allora altro stop che lo aveva costretto, per problemi muscolari, a rinunciare alle ultime sei di campionato. In Serie A l’ultima presenza risale al 27 settembre, 2-2 all’Olimpico contro la Roma.

Demiral, invece, si era fermato subito dopo la gara contro il Cagliari, partita nella quale si era esaltato con un assist per Ronaldo e attenzione massima in difesa. Poi lo stop e il recupero immediato. Demiral, come Chiellini, è tornato ad allenarsi in gruppo, e sarà a disposizione del suo allenatore per le prossime partite. Come Bonucci, già rientrato, e De Ligt, in campo di nuovo dal Cagliari in poi. Pirlo, almeno per questo, sorride.

